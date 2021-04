Gliwice. Będą utrudnienia. W mieście ruszają prace drogowe

Prace na ulicy Jasińskiego będą realizowane w trzech etapach, na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Modelarzy. Na czas prac fragmenty tej ulicy zostaną wyłączone z ruchu. W pierwszym etapie wykonawca zajmie się odcinkiem od ulicy Kilińskiego do ulicy Rydygiera. Zaplanowany objazd prowadził będzie ulicami: Modelarzy, Dzierżona do Kilińskiego. Remont tego odcinka ul. Jasińskiego zakończy się pod koniec drugiego kwartału br.

Gliwice. Trudniej będzie przejechać ul. Pszczyńską

Na ulicy pszczyńskiej natomiast robotnicy przystąpią do budowy kanalizacji. Potrwają do 23 czerwca. Obejmą trzy pasy ruchu ul. Pszczyńskiej i wlot ul. Marii Skłodowskiej-Curie. W pierwszym etapie (od 12 do 26 kwietnia) wykonywane będą prace na wlocie ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Wlot zostanie zamknięty dla ruchu. W dalszych etapach robót budowlanych zwężane będą naprzemiennie pasy ul. Pszczyńskiej, wprowadzony zostanie też zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Łużycką, Lutycką i Pszczyńską.