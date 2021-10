Dąbrowa Górnicza. Wycięli drzewa, posadzą nowe

- Jesień to optymalny czas na nasadzenie drzew i dlatego do końca listopada w mieście posadzonych zostanie 214 drzew. To uzupełnienia miejskiego drzewostanu, który z różnych powodów m.in. bezpieczeństwa czy stanu fitosanitarnego, został wcześniej uszczuplony – mówi Agnieszka Raus, kierownik Referatu Zieleni i Oczyszczania Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.