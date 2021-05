Gliwice. Szary Śląsk? Miasto nasadziło 83 tysiące roślin

– Dobór gatunków jest przemyślany w taki sposób, aby dopasować je nie tylko do drzew rosnących już w okolicy, ale także pod kątem ilości miejsca, które pozostaje do dyspozycji. Jeżeli jest go mniej, nasadzane są drzewa o wąskim kolumnowym pokroju, aby w przyszłości nie ograniczały widoczności kierowcom – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.