Dąbrowa Górnicza. Daj książce drugie życie i przyczyń się do resocjalizacji osadzonych

Książki są zbierane dla osób przebywających w katowickim areszcie śledczym. - Czytanie przyczyni się do resocjalizacji osadzonych. Ważne jest, by nie generalizować tych ludzi, być może to dzięki nam i oddanej przez nas książce aresztanci odzyskają wewnętrzny spokój ducha i będą chcieli odmienić swoje życie na lepsze – podkreślają urzędnicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.