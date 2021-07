Dąbrowa Górnicza. Bus tylko dla seniorów

Dąbrowa Górnicza. Ile kosztuje bus dla seniorów?

Posiadacze karty seniora za transport w jedną stronę płacą 5 zł. Bez karty jest to wydatek 7 zł. To w przypadku przejazdów po Dąbrowie Górniczej. W sytuacji, gdy mieszkańcy potrzebują dojechać do lekarza w ościennych miastach, koszty będą uzależnione od odległości, dopłata będzie wzrastała o 1 złotówkę od kilometra.