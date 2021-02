Częstochowa. Niespodziewane odwiedziny, wpadli nie po to, by miło spędzić czas

Częstochowska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech mężczyzn za brutalny rozbój. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 lutego w dzielnicy Raków. - Około godziny 2.00 43-letni mężczyzna i jego 53-letnia partnerka usłyszeli, że ktoś się dobija do ich mieszkania. Zza drzwi odezwał się znajomy męski głos, dlatego kobieta otworzyła drzwi. Jednak zamiast mężczyzny, którego się spodziewała, do mieszkania wtargnęło trzech jego kolegów. Swoją wizytę rozpoczęli od zaatakowania, pobicia mieszkańców i obezwładnienia ich przy użyciu gazu pieprzowego . Następnie okradli mieszkanie. Wynieśli z niego wszystko, co miało jakąkolwiek wartość – informuje policja.

Częstochowa. Sprawcy brutalnego rozboju w rękach policji

Lokatorzy po ucieczce agresorów powiadomili policję. Nie byli jednak w w stanie rozpoznać sprawców, ponieważ ci zakryli im głowy. Do akcji wkroczyli częstochowscy kryminalni. Szybko rozwikłali sprawę. Już następnego dnia zatrzymali sprawców tego brutalnego rozboju. To mężczyźni w wieku od 22 do 42 lat, doskonale znani częstochowskiej policji. Jeden z nich jest znajomym ofiar – to on zapukał do ich drzwi i skłonił kobietę do otwarcia mieszkania.