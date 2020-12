Częstochowa. Dostałeś nietrafiony prezent? Możesz oddać go potrzebującym

Akcja odbywał się co roku. Inspiracją do jej rozpoczęcia był przesłany w 2011 r. list czytelnika Tygodnika Katolickiego "Niedziela" Bolesława Twaroga z Tychów, który zauważył, że okres Świąt Bożego Narodzenia, oprócz przeżyć duchowych, nieodłącznie wiąże się także z wręczaniem prezentów. Twaróg zaapelował, by - zamiast wyrzucać znalezione pod choinką nietrafione podarki - przekazać je komuś potrzebującemu.

Akcja zbieranie nietrafionych prezentów w Częstochowie

List zainspirował prowadzących Jasnogórski Punkt Charytatywny do zorganizowania kolejnej akcji, mającej na celu pozyskanie darów dla potrzebujących. Pomysł okazał się strzałem w 10. Przez kolejnych osiem lat organizatorzy otrzymywali podarunki z całej Polski. - W zeszłym roku musieli jednak wycofać się z tej akcji i w ten sposób działanie to podjęła działająca przy częstochowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Fundacja Ufam Tobie. W tym roku obie instytucje organizują tę akcję wspólnie - poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry.

Prezenty można tym razem przesyłać zarówno do Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego, jak i do Fundacji. - Na co dzień blisko współpracujemy, dlatego na pewno bezproblemowo dojdziemy do porozumienia" – wyjaśniła prezes Fundacji „Ufam Tobie” Jolanta Kobojek. Jak dodała, tegoroczny pierwszy nietrafiony prezent został przesłany jeszcze samymi świętami.