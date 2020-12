Cieszyn. Nowoczesne karetki dotarły do pogotowia.

- Są to ambulanse przystosowane do przewozu pacjentów chorych na COVID-19 – informuje przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

Cieszyn. Nie tylko karetki

Cieszyńskie pogotowie otrzymało nie tylko karetki. Oprócz pojazdów zakupiono trzy defibrylatory, odzież ochronną i środki dezynfekujące. W ramach inwestycji dostosowano także pomieszczenia do przeprowadzania dekontaminacji pracowników zespołów ratownictwa medycznego, zmodernizowano także węzły sanitarne. Na inwestycje w cieszyńskim pogotowiu przeznaczono ogółem ponad 2,7 miliona złotych. Aż 85 procent tej kwoty to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego rozpisanego na lata 2014-2020, dziesięć procent dołożyły władze centralne, pozostała część to wkład własny cieszyńskiego pogotowia.