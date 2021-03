Chorzów. Porody tylko do końca marca…potem poza miastem

Decyzja prywatnego podmiotu nie była łatwa, jednak nieunikniona. Jedyna działalność położnicza w mieście miała być prowadzona do końca czerwca. Sytuacja jednak uległa zmianie. A Zespół Szpitali Miejskich nie jest jeszcze gotowy, by przejąć działalność ginekologiczno-położniczą w Chorzowie.

Sytuacja dla wszystkich jest trudna, nie tylko dla pacjentek. Bo dotyczy ok. 60-osobowego zespołu, który z dnia na dzień może stracić pracę. Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich zapewnia i podtrzymuje deklaracje, że przejmie 1 lipca wszystkich i zatrudni ich do pracy na nowym oddziale. Co jednak wydarzy się przez te trzy miesiące, nie wiadomo.