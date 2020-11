Chorzów. Pochodzą z Peru i Chile, jest im już zimno. Zobaczymy je dopiero po zimowej przerwie

Mowa o 11 stworzeniach, które niedawno wprowadziły się do śląskiego ZOO i już zdążyły skraść serca wielu odwiedzających. Niestety będziemy musieli na nie poczekać, bo właśnie schowały się do środka i nie zamierzają stamtąd wychodzić aż do końca zimy.

Kilkanaście pingwinich zmarzluchów przyjechało do chorzowskiego ogrodu zoologicznego ze Słowacji, w ramach wymiany między placówkami. Naturalnie żyją u wybrzeży Peru i Chile, stąd zamiłowanie do ciepłych klimatów.

Pingwiny Humboldta, nazywane również pingwinami peruwiańskimi to średniej wielkości ptaki - mają od 50 do 70 cm i ważą do ok. 6 kg. Na całym świecie żyje ich niespełna 32 tys., gatunek zagrożony jest wyginięciem.