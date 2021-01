Chorzów. Kilkuset biegaczy pobiegło, by pomóc

Do XV Śląskiego Maratonu Noworocznego Cyborg 2021 zgłosiło się ponad 700 osób. Uczestnicy mieli do wyboru bieg po alejkach Parku Śląskiego lub kilkukilometrowy marsz nordic walking.

Do wyboru mieli przebiegnięcie od jednej aż do sześciu pętli po wiodącej prawie 7 km dawnej trasie Półmaratonu Parkowego. Z kolei osoby z kijkami mogły wybrać maksymalny dystans półmaratonu, czyli 21 km. Mimo, że do ukończenia zawodów wystarczyła jedna, 7-km pętla.