Chciał zaatakować policjantów siekierą. Może grozić mu dożywocie

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie). Pod numer alarmowy zadzwoniła matka, informując, że jej 47-letni syn zachowuje się agresywnie. Na miejscu interweniowała funkcjonariusze policji. Kiedy mundurowi zadzwonili do mieszkania, drzwi lekko się uchyliły, ale nadal były zamknięte na łańcuszek.