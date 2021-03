Bytom. Woda i wydatki pod kontrolą. BPK uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta to aplikacja, za pomocą której każdy klient bytomskiej spółki może mieć dostęp do swoich danych i rozliczeń. Dzięki takiemu narzędziu można na bieżąco kontrolować swoje zużycie wody i rachunki, ale też zadbać o środowisko, rezygnując z tradycyjnych papierowych faktur.

- Z kontem eBOK BPK, poprzez stały wgląd do odczytów wodomierza i wystawionych faktur, nasi klienci zyskują kontrolę nad zużyciem wody i wydatkami, a e-faktura to przede wszystkim wygoda i ukłon w stronę środowiska - wylicza Magdalena Szeliga.

Bytom. BPK wprowadza elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Zalety e-faktury

- E-faktura jest zawsze dostępna na koncie eBOK klienta, co oznacza, że w każdym miejscu z dostępem do internetu mają oni wgląd do dokumentów – dodaje Szeliga.