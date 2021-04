Bytom. Więcej łóżek dla chorych na COVID-19. Inni pacjenci wypisywani lub przenoszeni

- Decyzją wojewody śląskiego nasz szpital zaopatrywać będzie pacjentów z COVID-19 na wszystkich poziomach zabezpieczenia szpitalnego. Będzie tu 197 miejsc covidowych. Ważne – pacjenci kierujący się do Izby Przyjęć WSS nr 4 kierowani są do pozostałych szpitali: nr 1 przy ul. Żeromskiego i nr 2 przy ul. Batorego - poinformował szpital na Facebooku.

Bytom. WSS nr 4 przygotował kolejne łóżka covidowe

Placówka ma obecnie placówka ma 117 miejsc dla chorych z COVID-19 - 50 na Oddziale Pulmonologii, 28 na Oddziale Psychiatrii i 39 stanowisk obserwacyjnych dla pacjentów z niepotwierdzonym wynikiem testu. - To jednak za mało. Musimy wykonać decyzję wojewody o utworzeniu dodatkowych łóżek. W tej chwili przygotowujemy się do przedsięwzięcia logistycznie. Pacjenci w stanie lżejszym wypisywani są do domów, niektórych przekazujemy do innych oddziałów. Natomiast pacjentów w stanie ciężkim musimy przetransportować do innych szpitali – powiedział dyrektor WSS nr 4 Wojciech Michalik.