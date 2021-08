Bytom. Remont zabytkowego gmachu, będzie wizytówką miasta

Ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac, z budżetu miasta przekazaliśmy dodatkowo 107 tys. zł na ich realizację. - Jak podkreślają konserwatorzy, ze względu na występującą degradację kamienia prace związane z czyszczeniem to trudny proces. W boniowanej części parterowej piaskowiec okazał się mieć żółtawy kolor, a w części górnej elewacji kremowo-szary. Wynikało to z koncepcji przyjętej przez budowniczych gmachu. Kontrast pomiędzy odczyszczoną a czarną elewacją, do której przez lata byliśmy przyzwyczajeni, obecnie jest dla widza zaskoczeniem - mówi Dominika Kściuczyk, miejski konserwator zabytków w Bytomiu.