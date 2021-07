Bytom. Najstarszy budynek szkoły w mieście odzyska blask. Koszt ponad 3,5 mln zł

Gmach szkoły został wzniesiony w latach 1867-1869. Zaprojektował go pochodzący z Opola, a zamieszkały w Bytomiu, mistrz budowlany Paul Jackisch, który nadał budowli neogotycki wygląd. To najstarszy budynek szkolny w mieście. W 1945 roku w gmachu zaczęła działać szkoła muzyczna, wcześniej funkcjonowało w nim niemieckie gimnazjum klasyczne – do pierwszej dekady XX w. jedyna w Bytomiu szkoła średnia, której ukończenie uprawniało do studiów wyższych.