Bytom. Muzeum Górnośląskie z branżowym Oscarem

- To najbardziej prestiżowa nagroda muzealna w Polsce. To odpowiednik filmowego Oscara – mówi Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego. Gala konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019 odbyła się w poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Sama byłam pacjentką onkologiczną i zobaczyłam sytuację chorych "od środka" – mówi Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego. - W trakcie leczenia mogłam pracować, ale wiele osób, które przechodzą chemioterapię, ma słabszą odporność. Pacjenci, którzy chorują na nowotwory, muszą unikać skupisk ludzkich, nie chodzą do kin, teatrów, muzeów, a często są spragnieni kontaktu ze sztuką. Doszłam do wniosku, że trzeba zrobić, co w naszej mocy, aby to kultura przyszła do nich – tłumaczy Mohl.