Bytom. Koniec z jazdą na pamięć. Inaczej jeździmy przez kilka ulic

Na ul. Szkolnej w Śródmieściu natomiast wprowadzono ruch jednokierunkowy oraz zorganizowano stanowiska postojowe w Strefie Płatnego Parkowania, zaś w Miechowicach - na wniosek mieszkańców - zamknięto na ul. Lipowej możliwość dojazdu do stawu Brandka. Również na wniosek mieszkańców w Górnikach na ul. Zgrzebnioka, Osikowej, Sportowej i Radosnej, uszczelniono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h co ma wpłynąć na uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.