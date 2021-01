Bytom. Dwa pościgi jak w filmach, zakończyły się rozbitymi samochodami

Bytom. Pościg za pijanym kierowcą

Do drugiego z pościgów doszło w tym samym miejscu przed godziną 1.00. Tym razem kierowca volkswagena zignorował polecenie zatrzymania się do kontroli, ominął mundurowego i z piskiem opon odjechał w kierunku Piekar Śląskich. Stróże prawa natychmiast ruszyli za uciekinierem w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mimo to kierujący, łamiąc przepisy drogowe, kontynuował ucieczkę. Na ulicy Wyszyńskiego w Piekarach Śląskich utracił on panowanie nad pojazdem i uderzył w metalowe ogrodzenie. Kierowca został szybko zatrzymany i obezwładniony. I w tym przypadku badanie alkomatem dało wynik pozytywny. Siedzący za kierownicą 22-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu.