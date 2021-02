Bytom. Drogi prąd. Może kosztować nawet pięć lat więzienia

Za kradzież energii elektrycznej sprawcom w wieku od 38 do 59 lat grozi do 5 lat więzienia.

Bytom. Amatorzy katalizatorów

Bytomscy policjanci złapali także złodziei katalizatorów. Zostali zaalarmowani przez jednego z mieszkańców. Zgłoszenie dotyczyło kilku mężczyzn, którzy mieli kręcić się przy osobowym oplu zaparkowanym przy ul. Nowej. Oficer dyżurnybytomskiej komendynatychmiast wysłał we wskazane miejsce policyjne patrole. Na miejscu okazało się, że sprawcy usiłowali ukraść katalizator. Spłoszeni, zbiegli przed przyjazdem mundurowych. Już kilkanaście minut później, wspólne działania kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 4 mężczyzn w wieku od 18 do 42 lat. Zatrzymani noc spędzili w policyjnej celi. Następnie usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży. Decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Teraz grozi im do 5 lat więzienia.