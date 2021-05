Bielsko-Biała. Upiększyli deptak, drzewa w donicach

Posadzenie 15 grabów to efekt jednego z ubiegłorocznych ogólnomiejskich projektów budżetu obywatelskiego. W sumie będzie 332 drzewa i 5 gałęzi. Do tej pory w ramach tego zadania posadzono prawie 2/3 liczby drzew. Wszystkie to bardzo duże, kilkumetrowe rośliny. Reszta nasadzeń z projektu odbędzie się w mieście jesienią tego roku.