Bielsko-Biała. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wpadł z narkotykami

Policjanci z referatu antynarkotykowego w Bielsku-Białej otrzymali informację, że poszukiwany przez sąd bielszczanin może przebywać w jednym z bloków przy ulicy Skośnej w Bielsku-Białej. Policjanci obserwowali osiedle. W pewnym momencie, na klatce schodowej jednego z bloków stróże prawa rozpoznali poszukiwanego. Gdy podeszli do niego i okazali policyjne odznaki, 35-latek rzucił się do ucieczki. Próbował zabarykadować się w swoim mieszkaniu. Stróże prawa skutecznie mu to jednak uniemożliwili. Obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Mimo to 35-latek próbował się wyrywać i zachowywał się agresywnie.