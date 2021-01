Bielsko-Biała. Ukradła saszetkę z dokumentami i pieniędzmi, mieszkańcy pomogli ją znaleźć

Do zdarzenia doszło 7 stycznia około godziny 15.30 w salonie Orange w Centrum Handlowym Gemini przy ulicy Leszczyńskiej 20 w Bielsku-Białej. Moment kradzieży i osoba podejrzewana o jej dokonanie zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu wewnątrz lokalu. Kobieta wykorzystała moment nieuwagi jednego z klientów i zabrała pozostawioną na oparciu krzesła saszetkę. Wewnątrz niej znajdowały się dokumenty, gotówka oraz telefon komórkowy. Właściciel straty oszacował na 2700 złotych.

Bielsko-Biała. Odnaleziona złodziejka

Sprawą zajęli się śledczy z Komisariatu I w Bielsku-Białej, którzy zdecydowali się opublikować wizerunek poszukiwanej kobiety. Dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców Bielska-Białej śledczy ustalili jej tożsamość. To 75-letnia mieszkanka powiatu bielskiego . Policjanci zatrzymali ją w miejscu zamieszkania. Stróże prawa odzyskali skradziony telefon i dokumenty. Za kradzież grozi jej kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje niebawem prokurator.

Policjanci dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do zatrzymania złodziejki. Przypominają też o kampanii „nie reagujesz — akceptujesz! To kampania społeczna śląskiej policji, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe. Bezpieczeństwo publiczne to nasza wspólna sprawa i wspólna troska.