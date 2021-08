Bielsko-Biała. Pijany po upadku na motorze trafił do szpitala, kłopoty zaczną się gdy z niego wyjdzie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 sierpnia, w rejonie lotniska w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej. Policjanci zostali powiadomieni o wypadku motocyklisty, który miał utracić panowanie nad jednośladem i przewrócić się. Mundurowi po przyjeździe na miejsce zaczęli ustalać co się stało. - I wyjaśnili, że motocyklista jechał z nadmierną prędkością, zahaczył o element infrastruktury drogowej i utracił panowanie nad pojazdem, a następnie upadł. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu we krwi – poinformowała komenda w Bielsku-Białej.