Bielsko-Biała. Krok od tragedii. Kobieta wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w trzech rowerzystów

W Ligocie doszło do bardzo groźne wyglądającej kolizji. Kierująca osobowym daewoo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z trzema rowerzystami. trafili do szpitala. Na szczęście pomimo początkowo niepokojących informacji, nie doznali poważnych obrażeń. 37-letnia kierująca samochodem została ukarana mandatem karnym.

Bielsko-Biała. Kobieta uderzyła w trzech rowerzystów.