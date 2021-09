Bielsko-Biała. Krawężniki peronowe na nowych przystankach, ułatwią korzystanie z autobusów

- Wysokość krawężnika peronowego umożliwia zabudowanie go aż 18 cm ponad poziom jezdni. Ułatwia to, szczególnie osobom starszym lub niepełnosprawnym, wysiadanie z autobusu. Na górnej płaszczyźnie krawężników znajduje się ryflowana powierzchnia antypoślizgowa. To dodatkowy element poprawiający bezpieczeństwo użytkowania nowych przystanków – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.