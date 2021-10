Bielsko-Biała. Dopiero co oddali przejście do użytku, wandale już dali znać o sobie

Bielsko-Biała. Urzędnicy poszukują wandali, którzy zniszczyli nowe przejście dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg wystosował więc apel do mieszkańców, którzy byli lub będą przypadkowymi świadkami tego bądź podobnych incydentów, by reagowali. - Jeśli obawiacie się państwo o swoje bezpieczeństwo, przejdźcie obok nie reagując na miejscu. Zadzwońcie do straży miejskiej lub na policję z bezpiecznego miejsca. Prosimy, nie traktujcie tego jako donosicielstwa, bowiem jest wręcz odwrotnie. To tylko dbałość o wspólne dobro, na którego utrzymanie wszyscy płacimy miejskie podatki. Nie musimy dawać się z nich okradać, łożąc nasze wspólne środki na kolejne usuwanie zniszczeń. Za szkody powinni zapłacić ich sprawcy. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc i obywatelskie podejście do naszych intencji i powyższej prośby. Dbajmy razem o wspólne dobro – apeluje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.