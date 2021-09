Bielsko-Biała. Don Pedro ma swój pomnik, dołączył do Wawelskiego Smoka i Bartoliniego Bartłomieja

Autorką projektu półtorametrowego pomnika odlanego z brązu jest bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. Szpiegowi towarzyszy stwór Myping. - To było zamierzone. Chodziło o kwestię czysto techniczną, związaną z bezpieczeństwem. Musiał istnieć trzeci punkt podparcia. Punkt ciężkości Don Pedra jest dość wysoko. Ma on cienkie nogi. Biorąc pod uwagę, że rzeźba będzie "używana" przez dzieci, starałam się dodać coś, co z jednej strony logicznie by się tłumaczyło, a zarazem było kolejnym punktem podparcia. Myping był naturalnym wyborem – wyjaśniła Lidia Sztwiertnia.