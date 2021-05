Bielsko-Biała. Aktywni seniorzy mają "dom". Pomagali w pandemii, przygotowują książkę kucharską

- To, o czym państwo nieraz mówiliście - że chcecie mieć swoje miejsce z zapleczem do spotkań - teraz stało się rzeczywistością. Dziękuję za każdą waszą aktywność, za wielość składanych przez was propozycji. Chcemy nie tylko czerpać z państwa doświadczenia, ale razem działać, aby nasze miasto było jeszcze piękniejsze – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.