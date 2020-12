Bielsko-Biała. 70-lecie powstania miasta w okrojonej odsłonie

Logo na 70-lecie powstania Bielska-Białej

Na logo składa się pomarańczowo-zielony napis 70 lat razem Bielsko-Biała. Cyfra siedem jest zielona, zero obok imituje dwukolorowe serce – po jednej stronie pomarańczowe, po drugiej zielone, przecięte białą wijącą się wstęgą. Serce to oba miasta i dzieląca je rzeka Biała.

Logo może być wykorzystywane w przestrzeni publicznej – na banerach czy bilboardach, ale też na urzędowym papierze i kopertach do korespondencji, ulotkach i zaproszeniach oraz materiałach promocyjnych. Będzie go można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta.

Warto dodać, że wraz z logo powstały projekty gadżetów związanych z 70-leciem i motyw dekoracyjny. To torby papierowe, długopisy, kubki, koszulki, bandany, maski ochronne, smycze reklamowe czy ramki na rejestracje samochodowe.

Bielsko-Biała. Koronawirus torpeduje plany

Plany obchodów rocznicy połączenia Bielska i Białej były bardzo ambitne. Już w połowie tego roku powstał specjalny zespół, który opracował ich program. - Niestety, pandemia i konieczność szukania oszczędności w kasie miasta nie pozwolą na ich realizację. O tym, jakie wydarzenia zostaną zorganizowane dla uczczenia rocznicy, tak naprawdę zdecyduje sytuacja związana z pandemią. Będą się one odbywały głównie w instytucjach kultury i miejskich placówkach oświatowych. Obchody jako działanie priorytetowe zostały również wpisane do programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi – informują pracownicy wydziału prasowego urzędu miejskiego w Bielsku-Białej. - Być może, o ile pozwoli na to sytuacja, część imprez cyklicznych, które odbywają się w mieście, zostanie wzbogacona o specjalne elementy związane z 70-leciem. Planowane są koncerty i dwudniowa konferencja naukowa – dodają.