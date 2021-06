Będzin. Zabił 66-letniego sąsiada, był pijany i pod wpływem narkotyków

Będzin. 25-latek pobił na śmierć sąsiada

- Informację o zdarzeniu dyżurny otrzymał w czwartek rano. Zgłaszająca interwencję kobieta zaalarmowała policję o tym, że jej partner poszedł do mieszkania sąsiada i dotkliwie pobił znajdującego się w nim 66-letniego mężczyznę. Z jej relacji wynikało, że w nocy ze środy na czwartek para spędzała czas wspólnie, w mieszkaniu. W pewnej chwili znajdujący się pod wpływem alkoholu i narkotyków partner poszedł do sąsiada i dotkliwie go pobił. Kiedy napastnik zorientował się, że 66-latek nie oddycha, wrócił do swojego mieszkania, by zabrać swoje rzeczy i wyszedł, informując partnerkę, że musi wyjechać – opisuje zdarzenie komenda policji w Będzinie.