Śląsk. Tragiczny poranek w Żywcu. Nie żyje 72-letni mężczyzna

Do zdarzenia doszło około godziny 5:50 na ulicy Armii Krajowej w Żywcu. W okolicach wzniesienia, na odcinku pomiędzy rondem im. Zofii Rączki a skrzyżowaniem ul. Armii Krajowej z ul. Leśnianka doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. 72-latek leżał na jezdni, nie zauważył go 54-letni mężczyzna kierujący samochodem dostawczym, w wyniku czego najechał na leżącego na jezdni człowieka, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Kierowca był trzeźwy i posiadał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.