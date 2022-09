Śladem wielkich dynastii z legendarnym przyrodnikiem

Dynastie, które będą trwać

Wśród pustki solnisk Makagikadi w Botswanie, w skrajnie trudnych warunkach, swoją dynastię próbuje ustanowić młoda królowa surykatek o imieniu Maghogho. Z kolei w dzikich i odległych górach Patagonii trud wychowania czworga młodych podejmuje samotna puma Rupestre. Na włosku wisi też przetrwanie rodu Kali, samicy geparda, zamieszkującej surowe trawiaste równiny Zambii. Tylko dwoje z czternastu urodzonych dotąd przez nią młodych przeżyło... O utrzymanie rodziny przy życiu walczą też słonie pod pieczą nowej przywódczyni o imieniu Angelina, stado krokut cętkowanych (do niedawna zwanych hienami) zamieszkujące rozległe łąki zambijskiej równiny Liuwa i grupa małp, znanych jako makaki berberyjskie, pod opieką świeżo upieczonego przywódcy, Maca. Mimo odmiennych warunków, w jakich przyszło żyć zwierzętom, innych potrzeb i zwyczajów, łączy je jedno: chcą przetrwać, przedłużyć gatunek i zapewnić bezpieczeństwo swoim młodym. Mierzą się z drapieżnikami, polują, zawierają sojusze, stawiają czoła żywiołom... Wszystko po to, by pozwolić dynastii trwać. Niczym w arystokratycznych rodach znanych ze świata ludzi, aby odnieść sukces, muszą wykazać się sprytem, umiejętnie oceniać ryzyko i roztropnie wybierać, komu okażą lojalność, a z kim będą walczyć. W końcu kto powiedział, że prawdziwe życie (także to, które wiodą zwierzęta) jest mniej interesujące niż fikcja?