Sky News: znaleziono części ciała saudyjskiego dziennikarza

Nowe fakty ws. dziennikarza, który zaginął po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w w Stambule. Części ciała Jamala Chaszodżdżiego znaleziono w ogródku konsula generalnego - podało Sky News, powołując się na swoje żródła.

Warto zaznaczyć, że Sky News podał informację o szczątkach Chaszodżdżiego po tym, jak turecki prezydent oświadczył, że nie znaleziono ciała zamordowanego dziennikarza, wzywając Arabię Saudyjską do podania, gdzie się ono znajduje.

Przypomnijmy: Chaszodżdżi zaginął we wtorek 2 października. Mężczyzna odwiedził konsulat w Stambule - miał załatwić formalności w związku z zbliżającym się ślubem. Po zaginięciu dziennikarza do internetu trafił film z kamery przemysłowej. Na nagraniu widać, jak mężczyzna wszedł do konsulatu i później już z niego nie wyszedł.