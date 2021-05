Skuteczność szczepionek Pfizer i AstraZeneca. Nowe wyniki badań w Korei Płd.

Skuteczność szczepionek Pfizer i AstraZeneca

- To pokazuje, że obie szczepionki zapewniają wysoki stopień ochrony przed chorobą po jednej dawce. Ludzie powinni zostać w pełni zaszczepieni zgodnie z zalecanym grafikiem, ponieważ poziom ochrony dodatkowo wzrośnie po drugiej dawce - skomentowała Koreańska Agencja Kontroli Chorób.

"Skrajnie niskie" ryzyko

Władze Korei Płd. chcą odbudować w społeczeństwie zaufanie do szczepionek, które osłabło w wyniku doniesień o potencjalnych skutkach ubocznych preparatów.

Tamtejszy minister zdrowia Jun Te Ho podkreślał, że około 95 proc. ludzi, którzy zmarli z powodu koronawirusa w kraju, to seniorzy w wieku 60 lat i starsi.

Korea Płd. dąży do odporności zbiorowej

Na ten moment, co najmniej jedną dawkę szczepionki, otrzymało w Korei Płd. 6,7 proc. spośród 52 mln mieszkańców. Do końca września władze planują zaszczepić 70 proc. ludności. W ten sposób, do listopada w społeczeństwie wytworzyłaby się odporność zbiorowa.