Skorumpowani strażnicy i bossowie mafii? Tyle kosztował przemyt do aresztu

Nie wszystko dało się jednak tak łatwo dostarczyć do aresztu na Białołęce. Paczki żywnościowe, listy, które omijały cenzurę, sterydy, strzykawki, sprzęt do ćwiczeń, suplementy, ubrania, telefony komórkowe, perfumy, alkohol, a nawet rękawice bokserskie - zdaniem Prokuratury Krajowej w przemycie tych przedmiotów uczestniczyli skorumpowani funkcjonariusze aresztu, którzy pobierali za to opłaty.