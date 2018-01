Skomentował Marsz Niepodległości. Teraz Guy Verhofstadt może mieć kłopoty

Pomówiony i znieważony - tak poczuł się czarnoskóry uczestnik Marszu Niepodległości Bawera Aondo Akaa. Powód? Słowa europosła Guy'a Verhofstadta, których teraz może żałować. Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Guy Verhofstadt do Parlamentu Europejskiego został wybrany w 2009 roku (PAP, Fot: STEPHANIE LECOCQ)

- Na ulice Warszawy wyszło 60 tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów - to te słowa ciągną się za Verhofstadtem do dziś. Ordo Iuris w imieniu doktora Bawera Aondo Akaa złożyło prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris w rozmowie z portalem niezalezna.pl tłumaczył, że Bawera Aondo Akaa jest działaczem społecznym i jednocześnie osobą czarnoskórą oraz niepełnosprawną. - Poczuł się pomówiony i znieważony słowami Guy'a Verhofstadta - powiedział. Przyznał też, że "był problem z określeniem środków prawnych, które można byłoby zastosować wobec europosła z Belgii".

- Po głębokiej analizie zagadnienia doszliśmy do przekonania, że zasadne jest wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przed sądem polskim - z uwagi na to, że obywatel polski został pokrzywdzony tymi słowami. Postępowanie toczy się o znieważenie i zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. Sąd zażądał od nas złożenia wniosku o uchylenie immunitetu pana Guya Verhofstadta, stąd obecnie wystąpiliśmy z nim - dodał.

Powiedział też, że Ordo Iuris liczy, że "PE tego rodzaju słowa uzna za niedopuszczalne" i "stanie na wysokości zadania". - Nawet jeśli one padły w trakcie debaty, sam fakt wystąpienia europosła nie uprawnia go do głoszenia zniesławiających i nieprawdziwych treści - mówił.

Jak podkreślił, odmowa Parlamentu byłaby dla niego "całkowicie niezrozumiała i nie do zaakceptowania". - Pokazywałoby to, że tego rodzaju nieprawdziwe sformułowania, które są motywowane liberalno-lewicowym rozumieniem świata, są przez PE akceptowane - stwierdził.

Ordo Iuris chce zaangażować Ziobrę

Lewandowski powiedział też, że jego organizacja wystąpiła z wnioskiem do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Chce, by szef MS "wstąpił do postępowania, z uwagi na występujący interes społeczny".

- W takim przypadku postępowanie toczyłoby się z oskarżenia publicznego, a prokurator generalny musiałby występować z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Poszliśmy szerokim frontem, domagając się odpowiedzialności karnej - zaznaczył.

Przypomnijmy, że polscy europarlamentarzyści Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski domagali się ukarania lidera liberałów. Przewodniczący PE Antonio Tajani oddalił jednak skargę.