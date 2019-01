Skoki narciarskie w Zakopanem 2019. Jak dojechać na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi?

Już dziś konkurs indywidualny zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dziesiątki tysięcy kibiców zjadą się do zimowej stolicy Polski, by wspierać naszych skoczków. Organizatorzy i miasto apelują, by korzystać z komunikacji miejskiej, co zmniejszyłoby prawdopodobieństwo wystąpienia korków.

Skoki narciarskie w Zakopanem. Które linie kursują na Wielką Krokiew?

Aby dostać się na Wielką Krokiew, trzeba wsiąść w autobusy 11 i 14. Najbliższy przystanek od stadionu i Wielkiej Krokwi w Zakopanem to Rondo Jana Pawła II.

Linia nr 11 jeździ na trasie: Cyrhla – Krzeptówki (Józefa Krzeptowskiego), z następującym przebiegiem: Cyrhla, Chłabówka Górna, Jaszczurówka, Jaszczurówka-Bory, Bystre, Rondo Jana Pawła II, Parcele Urzędnicze, Watra, Aleje 3-go Maja Górne, Rejon Dworców st. 7, Równia Krupowa, Aleje 3-go Maja Dolne, Targowica-pod Gubałówką, Targowica-Stary Kościółek, Za Strugiem, Skibówki I, Skibówki II, Krzeptówki (Józefa Krzeptowskiego).

Linia nr 14 (okrężna) jeździ na trasie: Harenda - Olcza, z następującym przebiegiem: Rejon Dworców st. 8, Aleje 3-go Maja Dolne, Kasprowicza, Spyrkówka I Spyrkówka II, Harenda, Harenda Szkoła, Ustup Lewiatan, Ustup, Olcza Wojdyły, Olcza Stachonie, Olcza Kościół, Olcza Mrowce, Olcza Huty, Oberconiówka, Pardałówka 2, Pardałówka 1, Imperial, Rondo Jana Pawła II, Parcele Urzędnicze, Watra, Równia Krupowa, Aleje 3-go Maja Górne, Rejon Dworców st. 8.

Skoki narciarskie w Zakopanem - miejsca parkingowe

Jeżeli ktoś zdecyduje się na podróż samochodem, może skorzystać z miejsc parkingowych przy następujących ulicach: ul. Karłowicza,

ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki,

ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Staszica,

w wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie miasta Zakopane.

Skoki narciarskie w Zakopanem - objazdy

Od piątku na terenie Zakopanego obowiązują następujące objazdy: ul. Br. Czecha od ronda J. Pawła II na całej długości w kierunku skoczni,

ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały w kierunku skoczni,

od skrzyżowania ulic Szymanowskiego i Zwierzyniecka w kierunku skoczni. Właściwa organizacja ruchu drogowego zostanie przywrócona tuż po zakończeniu zawodów Pucharu Świata.

W trosce o bezpieczeństwo kibiców poruszających się na pieszo, po zakończeniu zawodów strefa zamknięcia może zostać poszerzona: ul. Br. Czecha na całej długości od skoczni

ul. Piłsudskiego już od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego

ul. Żeromskiego już od skrzyżowania z ul. Sabały.

Oprócz tego, wśród ulic wyłączonych z ruchu znajdą się ul. Br. Czecha od Ronda J. Pawła II, ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały, a później od ul. Makuszyńskiego, a po zawodach ewentualnie: ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sabały i ul. Sabały od ul. Zamoyskiego.

Skoki narciarskie w Zakopanem - 11 Polaków w konkursie