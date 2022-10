Skłotowa przestrzeń z odzysku. Na to miejsce kreatywności poszły miliony euro

Organizacja non-profit Zinneke wyremontowała budynek przy brukselskiej Place Masui w wyjątkowy sposób. Wszystkie elementy, które znajdują się w przestrzeniach tego miejsca pochodzą z odzysku. Czy tańszy? Osoby współpracujące z Zinneke mówią, że w większości przypadków tak, jednak podstawą ich działania było to, by nadawać przedmiotom drugie życie, a nie to, by wyliczenia w finansowych tabelkach świeciły się na zielono.