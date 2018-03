Skazany za zabójstwo 15-latki jest niewinny? Rodzina dziewczyny czuje się oszukana

Tomasz K. odsiaduje wyrok za zabicie i zgwałcenie 15-letniej Małgorzaty K. Po wielu latach prokuratura uznała, że jest niewinny, a dowody wskazują na innego mężczyznę. – Rodzice Małgosi są załamani. Ich dramat rozpoczyna się na nowo – mówi Wirtualnej Polsce mec. Ewa Szymecka, pełnomocnik rodziny zamordowanej.

Prokuratura przygotowuje już wniosek do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania wobec przebywającego w więzieniu Tomasza K. Chcą wnosić o jego uniewinnienie. Informację na ten temat jako pierwsza podała "Gazeta Wrocławska". Chodzi o głośną sprawę brutalnego gwałtu i zabójstwa w Miłoszycach na Dolnym Śląsku, do którego doszło w sylwestrową noc 1997 r.

Rodzice zamordowanej Małgorzaty są załamani ustaleniami prokuratury. - Czują się oszukani. Ojciec jest po udarze, kilka dni temu wyszedł ze szpitala. Całe lata udręczenia odcisnęły się na jego zdrowiu. Matka płacze, mówi, że mają dość tej sprawy. Przed laty usłyszeli, kto odebrał im dziecko i to przyjęli. Były na to bardzo mocne dowody, poparte opiniami biegłych – mówi mec. Szymecka.

Koszmar od nowa

I dodaje: - Teraz rodzice Małgosi będą musieli od nowa przejść przez ten koszmar. Całe postępowanie, akt oskarżenia, proces. Wszystko, co przez lata udało im się jakoś ułożyć, ten ból, zostanie rozgrzebany na nowo. To dla nich bardzo ciężkie.

Pełnomocniczka rodziny przyznaje, że tak dziwnej sprawy jeszcze nie prowadziła. - Rodzice nie kwestionują ustaleń prokuratury. Ale sprawa wygląda tak, że wcześniej kilku biegłych na podstawie dowodów stwierdziło ze 100-procentową pewnością, że winnym jest Tomasz K. Że na ciele dziewczyny i w jego pobliżu znaleziono ślady jego zębów, jego zapach, jego czapkę, jego włosy. A teraz śledczy mówią, że to w 100 proc. są zęby Ireneusza M., że to jego czapka, jego włosy. Nie mam pojęcia, czy ktoś coś pozamieniał w dowodach, czy doszło do pomyłki w aktach – mówi Szymecka.