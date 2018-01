Skazany za pedofilię ksiądz Stanisław G. z Kalinówki znowu przed sądem. Miał molestować 10-latka

Ksiądz Stanisław G., były proboszcz z Kalinówki w woj. lubelskim, znowu trafił przed sąd. Duchowny odsiaduje już wyrok za molestowanie pięciu dziewczynek. Niedawno skierowano do sądu akt oskarżenia w sprawie molestowania 10-letniego chłopca, a wkrótce odbędzie się pierwsza rozprawa - dowiedziała się Wirtualna Polska. Poznaliśmy też szczegóły aktu oskarżenia. Jeśli zapadnie wyrok skazujący, Stanisław G. jako recydywista będzie pierwszym księdzem w Rejestrze przestępców seksualnych.

Co prokuratura zarzuca duchownemu? - W akcie oskarżenia czytamy, że od września 2014 roku do maja 2015 roku jako nauczyciel religii w Sulmicach, działając z góry powziętym zamiarem, dopuścił się na małoletnim Karolu Ł. wykonywania innych czynności seksualnych przez wkładanie ręki do spodni i dotykanie - wylicza sędzia. - Oskarżony nie przyznaje się do winy, ma obrońców. W sprawie przesłuchano już inne dzieci ze szkoły - dodaje.