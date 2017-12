Skatowana klacz przeżyła piekło w święta. "Człowiek musi ponieść karę"

Pracownicy fundacji "Viva", zajmującej się walką o prawa koni opisali interwencję, która miała miejsce tuż po Bożym Narodzeniu. Zmasakrowany koń konał w bólach, a weterynarze nie byli już w stanie go uratować. Teraz zapowiadają sekcję zwłok zwierzęcia i dojście do tego, kto jest odpowiedzialny za tę tragedię.

W środę popołudniu toś zadzwonił do fundacji z prośbą o pomoc dla konia. Lekarze w ciągu godziny byli pod wskazanym adresem, ale było już za późno na pomoc. Ich zdaniem klacz cierpiała przez kilka ostatnich dni, przez co obrażenia były tak rozległe, że nie udało się jej uratować. "Na pomoc było za późno choć bardzo chcieliśmy ją ratować.Tak bardzo walczyła do końca (...) bardzo chciała żyć! Podnosiła głowę i z pokorą w bólu znosiła badania. Niestety te potwierdziły, że jest za późno" - napisali na Facebooku.