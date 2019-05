Skatowali 19-latka łomem. Za 20 złotych

Policja w Wodzisławiu Śląskim zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy brutalnie skatowali 19-latka łomem. Wszystko przez to, że był im winny 20 zł. Zatrzymani trafili do aresztu. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Łom, którym skatowano 19-latka (Policja Wodzisław Śląski)

Mężczyźni chcieli odzyskać dług sięgający 20 zł od znajomego 19-latka. Umówili się z nim na przystanku autobusowym. Kazali mu wsiąść do samochodu i wywieźli do lasu. Tam zaczęli go najpierw bić i kopać, a następnie zadali wiele ciosów łomem. Po wszystkim porzucili go w lesie.

Mężczyzna zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze w ciągu dwóch godzin namierzyli jednego z napastników. W samochodzie należącym do 26-latka zabezpieczono łom, którym posłużyli się agresorzy. Drugi został zatrzymany tego samego dnia.

Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zostali aresztowani na trzy miesiące. Mężczyźni na początku roku opuścili zakład karny, gdzie odsiadywali karę za rozbój. Za przestępstwo, którego dopuścili się, teraz mogą spędzić za kratkami nawet 8 lat.

