Skatował synka swojej partnerki. 25-latek zatrzymany

W najnowszym wpisie dotyczącym sprawy organizacja wyjaśniła jednak, że "stwierdzenie, że sprawca złamał dziecku rączkę, by uzyskać odszkodowanie jest tezą za daleko idącą". "Sprawca prawdopodobnie pobił dziecko z innego powodu, a potem próbował wykorzystać fakt złamania ręki do uzyskania odszkodowania. Co też uważamy za naganne" - zaznaczono.