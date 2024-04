Skandaliczne słowa w Sejmie. Błyskawiczna riposta posłanki

Natychmiast na te słowa zareagowała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. -Panie pośle Woźniak, pan przed chwilą mówił: co wy macie w głowach, że chcecie dzieci zabijać? To ja panu powiem, "co pan ma w tej głowie, że pan takie głupoty opowiada?". Jak ktoś zabija dzieci, to na to jest art. 148 KK i idzie do więzienia - skomentowała.