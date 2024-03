Skandaliczne doniesienia ws. Gomoły. Polityk przerywa milczenie

- Te doniesienia i w jaki sposób zostały ubrane fakty, do których dotarła "Nowa Trybuna Opolska", zszokowały mnie. Zszokowało mnie to, w jaki sposób zostały przedstawione moje działania, jak to przestawiła redakcja - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Adam Gomoła, wydalony z Polski 2050.