Skandaliczna grafika na Twitterze dolnośląskiego PiS. PO żąda przeprosin

Na oficjalnym profilu dolnośląskiego PiS zamieszczono grafikę przedstawiającą pływających w ścieku polityków i dziennikarzy. Na obrazku znalazł się m.in. były premier Donald Tusk. Politycy PO są oburzeni.

Na konferencji prasowej podkreśliła, że ugrupowanie polityczne powinno odpowiadać treści umieszczane są na swoich oficjalnych stronach. - Na Dolnym Śląsku pojawiła się grafika obrażająca i poniżająca wielu przedstawicieli naszego kraju. Jak partia, która nawołuje wszystkich do tego, żeby mówić odpowiednim językiem, toleruje na swojej stronie obrazki obrażające ważne osoby w naszym państwem, polskich obywateli?" - pytała.

Kidawa-Błońska zaapelowała do przewodniczącej PiS we Wrocławiu Mirosławy Stachowiak-Różeckiej o jak najszybsze zamieszczenie przeprosin na stronie ugrupowania.

- Żądamy jednoznacznego ustosunkowania się tych osób do tego, co zostało przedstawione w internecie. Nie możemy tolerować nawoływania do agresji przez partię rządzącą i dlatego prosimy wszystkie te osoby o jednoznaczne odcięcie się od tych treści, które zostały zamieszczone na oficjalnych kontach PiS - wskazał były europoseł PO Piotr Borys.