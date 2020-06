Skandal z bp. Edwardem Janiakiem. Ks. Mirosław Milewski: chciałbym przeprosić za milczenie polskich biskupów

"Zabawa w chowanego". Szokujące doniesienia o bp. Edwardzie Janiaku

Nie jest to jednak jedyny skandal związany z biskupem Janiakiem. Kilka dni temu w kwartalniku "Więź" opublikowano dwa duże reporterskie materiały Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego kwartalnika, zatytułowane "Jak to się robiło w diecezji kaliskiej”.

W części pierwszej Nosowski poinformował, że przez 15 lat od ujawnienia przestępstwa diecezja kaliska nie rozpoczęła dochodzenia kanonicznego w sprawie duchownego prawomocnie skazanego za znęcanie się nad ośmiolatkami i molestowanie ich. W drugiej części materiału naczelny "Więzi" pisze o skardze na bp. Janiaka, którą w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury przekazał rektor kaliskiego seminarium duchownego. Postawił on biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu.

- To, co tam się działo, to jest klasyczny przykład działania lawendowej mafii w Kościele - ocenił w "Porannej rozmowie" w RMF FM ks. Mirosław Milewski. - Homoseksualiści kryją homoseksualistów, tuszują afery i udają, że nic się nie dzieje. Żyją w innym świecie - nie jest to świat Kościoła - dodał.