Skandal w Scotland Yardzie. Wakacyjny luz pogrążył komisarza

Starszy oficer Met Police (londyńskiej policji, znanej również jako Scotland Yard) jest policjantem z 43-letnim doświadczeniem. To on stał za strategią antynarkotykową, on również nadzorował zwolnienie funkcjonariuszy za przyjmowanie narkotyków. Wskutek wewnętrznego dochodzenia wyszło na jaw, że on sam miał zażywać narkotyki w czasie wakacji we Francji między lutym 2019 a lipcem 2020 roku. Miał palić marihuanę, przyjmować LSD i tzw. magiczne grzyby. W lipcu 2021 roku wszczęto oficjalne dochodzenie w jego sprawie, a jego pełne wynagrodzenie zostało zawieszone. Oskarżony zaprzeczył zarzutom. Potwierdził, że przyjmował jedynie medyczne CBD, które miało pomóc w leczeniu porażenia twarzy, ale w czasie przesłuchań przedstawiono mu dowody na przyjmowanie przez niego narkotyków.