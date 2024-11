Według blogerów, takich jak Rybar i Kirił Fiedorow, zwolnienie Anaszkina to efekt skandalu związanego z nieprawdziwymi informacjami o zajęciu wiosek Serebrianka, Hryhoriwka, Biłohoriwka i Werchniokamjanske w obwodzie donieckim. Dowódcy 3. Armii Ługańsko-Siewierodonieckiej oraz 6., 7. i 123. brygady wprowadzili Anaszkina w błąd.

Anaszkin przekazał te informacje swoim przełożonym, co doprowadziło do wizyty wyższego dowództwa w rzekomo wyzwolonej Biłohoriwce. Wtedy ujawniono skalę oszustwa, które dotarło do najwyższych sztabów.